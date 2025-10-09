Eisa Scutellà: Una campagna elettorale studiata a tavolino, quella di Occhiuto, che ha colto impreparati tutti tranne lei

Per la prima volta candidata al Consiglio Regionale della Calabria, 7164 voti di preferenza, senza nessun accordo elettorale, senza alcun apparato alle spalle, nessuno sponsor, Elisa Scutellá non appartiene a nessuno se non a se stessa e al Popolo.

La più votata del centro sinistra nella circoscrizione Nord, la più votata a Corigliano-Rossano, la sua terra : ” Grazie a tutte e tutti coloro i quali hanno riposto in me la loro fiducia, non sarà tradita, aver raggiunto questo risultato è una gioia immensa e un grande carico di responsabilità, ma sono pronta. Lavorerò come sempre per la mia gente, sarò megafono delle istanze di tutti i territori della circoscrizione, e per questo siamo già a lavoro. Grazie al M5S per la grande opportunità a tutti i Gruppi territoriali e a Pasquale Tridico per il grande impegno.

È il momento di costruire insieme il rinnovamento della politica in Calabria, di unire gli intenti e le forze, un centro sinistra che riparte dal basso un passo alla volta . Sanità pubblica, lavoro, spopolamento ed emergenza abitativa, ambiente, mare e montagne pulite, turismo, trasparenza amministrativa, questi i temi sui quali si concentrerá la nostra attività , nel rispetto dei ruoli e sempre con spirito collaborativo per una Calabria all’altezza delle sue potenzialità! Grazie ancora a tutte e tutti, ci rivediamo per le strade tra la gente”