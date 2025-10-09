Approdo Calabria

Eisa Scutellà: Una campagna elettorale studiata a tavolino, quella di Occhiuto, che ha colto impreparati tutti tranne lei

Ott 09, 2025 - redazione

Per la prima volta candidata al Consiglio Regionale della Calabria, 7164 voti di preferenza, senza nessun accordo elettorale, senza alcun apparato alle spalle, nessuno sponsor, Elisa Scutellá non appartiene a nessuno se non a se stessa e al Popolo.

La più votata del centro sinistra nella circoscrizione Nord, la più  votata a Corigliano-Rossano, la sua terra : ” Grazie a tutte e tutti coloro i quali hanno riposto in me la loro fiducia, non sarà tradita, aver raggiunto questo risultato è una gioia immensa e un grande carico di responsabilità, ma sono pronta. Lavorerò come sempre per la mia gente, sarò megafono delle istanze di tutti i territori della circoscrizione,  e per questo siamo già a lavoro. Grazie al M5S per la grande opportunità a tutti i Gruppi territoriali  e a Pasquale Tridico per il grande impegno.
È il momento di costruire insieme il rinnovamento della politica in Calabria, di unire gli intenti e le forze, un centro sinistra che riparte dal basso un passo alla volta . Sanità pubblica, lavoro, spopolamento ed emergenza abitativa, ambiente, mare e montagne pulite, turismo, trasparenza amministrativa, questi i temi sui quali si concentrerá la nostra attività , nel rispetto dei ruoli e sempre con spirito collaborativo per una Calabria all’altezza delle sue potenzialità!  Grazie ancora a tutte e tutti, ci rivediamo per le strade tra la gente”

