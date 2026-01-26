Eccellenze all’ospedale di Polistena, il chirurgo Palmanova e l’anestesista Liotta salvano il figlio del sindaco di Anoia. Il ringraziamento del papa Alessandro ai medici

“Desidero esprimere pubblicamente un profondo e sincero ringraziamento a tutto il personale sanitario dell’Ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena per la grande professionalità, l’umanità e l’attenzione dimostrate nei confronti di mio figlio, sottoposto a un intervento chirurgico in regime di urgenza.

In un momento di forte apprensione, ho potuto constatare in prima persona, ma non avevo alcun dubbio, l’elevato livello di competenza e dedizione che contraddistingue questa struttura, confermando come la sanità pubblica, quando sostenuta da professionisti seri e preparati, sappia dare risposte tempestive ed efficaci.

Un ringraziamento particolare va al Primario del Reparto di Chirurgia, dott. Anastasio Palmanova e al Primario del Reparto di Anestesia e Rianimazione, dott.ssa Francesca Liotta, per la guida autorevole, la disponibilità e l’eccellente lavoro svolto insieme alle rispettive équipe. Su di loro ho riposto sin da subito totale fiducia.

Desidero inoltre ringraziare la dott.ssa Maria Concetta Barbalace, che con grande professionalità ha riconosciuto prontamente la gravità del problema, e la nostra dott.ssa Michela Barilaro, sempre disponibile, presente e attenta con grande professionalità e umanità ad ogni chiamata di chi ha necessità.

Da Sindaco di un piccolo Comune, ma soprattutto da genitore e da residente di questo territorio, sento il dovere e il piacere di rivolgere questo elogio pubblico a chi ogni giorno opera con competenza, responsabilità e spirito di servizio, tutelando il bene più prezioso: la salute dei cittadini.

E sto parlando dell’ospedale di Polistena, una struttura pubblica spesso ingiustamente bistrattata non riconoscendo invece le grandi potenzialità professionali di medici all’avanguardia che assicurano assoluta garanzia per la nostra salute.

Grazie di cuore a tutti”.