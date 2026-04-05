È stata la splendida cornice di Villa Blanche Sala Ricevimenti a ospitare quest’anno la Pasqua amaranto della Reggina.

Francavilla Angitola (vv) IL Rito della Cumprunta, la rappresentazione drammati­ca dell’incontro tra il Cristo risorto e La Madonna Addolorata che se­gna la Pasqua cristiana in mez­zo a moltissima gen­te in piazza Solari , ha avuto luogo l’in­contro tra la Madre celeste e il Figlio Ri­sorto.