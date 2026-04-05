È stata la splendida cornice di Villa Blanche Sala Ricevimenti a ospitare quest’anno la Pasqua amaranto della Reggina
Apr 05, 2026 - redazione
È stata la splendida cornice di Villa Blanche Sala Ricevimenti a ospitare quest’anno la Pasqua amaranto della Reggina.
Una bellissima occasione per ritrovarci tutti insieme: sponsor, dirigenza, prima squadra, staff, collaboratori e i tecnici del settore giovanile.
Il luogo perfetto per scambiarci gli auguri e celebrare la grande unione della famiglia amaranto!