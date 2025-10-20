È morto il gemellino di 8 anni coinvolto nel crollo del muro dell’ abitazione del nonno a Gioia Tauro

Non ce l’ha fatta il povero piccolino di 8 anni coinvolto nel crollo del muro dell’abitazione del nonno nel rione “Fiume ” a Gioia Tauro. Una notizia che non volevamo mai dare. Il piccolo era ricoverato all’ospedale di Messina per le gravi ferite riportate. La città di Gioia Tauro è nella disperazione per una morte prematura di una giovane creatura. Il sindaco di Gioia Tauro ha già deciso il lutto cittadino con la chiusura delle scuole della città, per stare vicini alla famiglia Zito in un momento drammatico della loro vita. La città di Gioia Tauro si stringe attorno al dolore della famiglia. Una morte che suscita commozione in tutto il Paese.