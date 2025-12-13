Droga nascosta in due abitazioni disabitate nel centro del paese, sequestrati 3.5 kg di marijuana nella Locride

Prosegue con determinazione l’attività dei Carabinieri della provincia di Reggio Calabria nella prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti. I Militari della Stazione di Africo Nuovo, coadiuvati dal personale dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori di Calabria” di Vibo Valentia, hanno portato a termine un’importante operazione di contrasto allo spaccio di droga, rinvenendo un’ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana all’interno di due abitazioni disabitate nel centro del paese.

L’accurato intervento dei militari ha permesso di scoprire dosi già termosaldate e pronte per la successiva immissione nel mercato illecito, evitando che migliaia di euro frutto dello spaccio finissero nelle mani di ignoti malfattori. La sostanza, conservata in buono stato, testimonia la capacità dell’Arma di intercettare precocemente attività illecite che avrebbero potuto avere un impatto negativo sulla comunità locale.

L’azione dei Carabinieri rappresenta un tassello fondamentale nella rete di sicurezza e controllo del territorio, capace di prevenire crimini e proteggere la popolazione.

Questa operazione conferma l’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, anche nelle zone più impervie, e il costante monitoraggio del territorio finalizzato a salvaguardare la sicurezza dei cittadini. L’intervento rientra in un più ampio quadro di attività che vede i Carabinieri impegnati non solo nella repressione dei reati ma anche nella prevenzione e sensibilizzazione della comunità sui rischi legati alle droghe.