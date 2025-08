Drammatico incidente in Brianza, un Operaio calabrese muore schiacciato da un muletto, era l’ultimo giorno di lavoro prima delle ferie

Un drammatico incidente sul lavoro a Meda è costato la vita ad Antonio Arcuri, 48 anni, operaio originario di Nicotera, residente da anni a Mariano Comense. L’uomo, sposato e padre di due figli, è rimasto schiacciato da un muletto all’interno del mobilificio nel quale lavorava. La tragedia si è consumata a poche ore dalla fine dell’ultima giornata di lavoro di Arcuri, prima delle attese vacanze estive. Antonio, infatti, aveva già preparato i bagagli: sarebbe dovuto partire in queste ore per le ferie. Sgomento a Nicotera, con il sindaco Marasco che ha scritto: “Voglio esprimere le più sentite condoglianze ai familiari e ai cari di Antonio Arcuri, un giovane lavoratore originario di Nicotera, che ieri ha tragicamente perso la vita in un incidente sul lavoro a Mariano Comense, dove risiedeva da tempo. Aveva solo 48 anni e lascia un vuoto immenso nella vita di chi lo amava. Non ci sono parole sufficienti per descrivere il dolore di una perdita così ingiusta”.