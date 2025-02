Dramma sanità a Polistena. Nicola Irto incontra i vertici sanitari, il quadro che ne esce fuori, è desolante. VIDEO

Il sen. Nicola Irto, segretario regionale del Partito Democratico, oggi nella sua visita all’Ospedale di Polistena, ha incontrato medici, paramedici, cittadini e il Direttore Sanitario del Nosocomio “Santa Maria degli Ungheresi”. Il quadro che ne è uscito fuori, è desolante e mortificante.

Iniziare dalle Unità Complesse storiche che rischiano di vedere vanificato ogni sforzo positivo del passato, dopo una programmazione senza senso e senza una reale visione manageriale.

Tra questi reparti ci sono, Cardiologia (senza futuro con la carenza dei cardiostimolatori. A maggio inoltre, va in pensione il dott. Spanò), Oncologia (non più autonoma, ma dipendente da Locri, ha solo, sulla carta, cinque posti in day hospital). Senza medici anestesisti diventa complesso reggere le sale operatorie, ricordiamolo, tra Chirurgia e Ginecologia senza una visione strategica rischiano il dramma.

Pronto Soccorso allo sbando per la carenza di medici e paramedici, con oltre 30 mila accessi in un anno, quasi impossibile reggere tali ritmi.