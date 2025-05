Dramma a Vibo, una ragazza di appena 32 anni incinta al settimo mese muore in Ospedale, deceduto anche il bimbo che portava in grembo

La donna si era presentata in Pronto soccorso perché non “sentiva più il piccolo” e per cause ancora da accertare, è deceduta. Grande sgomento anche tra i sanitari del Nosocomio

Di GiLar

Un dramma che ha sconvolto tutti, operatori sanitari compresi del reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. Una di quelle notizie che non vorresti mai leggere, specie quando a perdere la vita è una giovane donna al settimo mese di gravidanza che si reca in Ospedale per un controllo e muore. È accaduto questa notte dove una ragazza di appena 32 anni, Martina Piserà originaria di Pizzo Calabro, è morta e insieme a lei il bambino che portavi in grembo. Dalle prime indiscrezioni sembra che il bambino sarebbe morto prima del decesso della povera ragazza.

La salma della 32enne è stata sequestratala in attesa dell’autopsia che dovrà chiarire i dubbi di questa tragica notizia.

Una comunità sotto shock, dove anche nei social in molti che la conoscevano stanno manifestando attestati di condoglianze e manifestazione di dolore, increduli per la scomparsa di una giovane donna di appena 32 anni definita come “una ragazza solare”.