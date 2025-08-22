DRAMMA A REGGIO CALABRIA, BIMBA PRECIPITA DAL SETTIMO PIANO.LA VICINANZA DEL GARANTE ANTONIO MARZIALE

22 AGO 2025 – In riferimento al grave episodio verificatosi a Reggio Calabria, dove una minore è precipitata dal settimo piano di un edificio, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, esprime la propria vicinanza alla bambina e alla sua famiglia.

“Si tratta di un evento drammatico che colpisce profondamente la comunità. In queste circostanze è fondamentale mantenere un atteggiamento di rispetto e riservatezza, in attesa che le autorità competenti ricostruiscano con chiarezza la dinamica dei fatti. Come istituzione preposta alla tutela dei diritti dei minori – conclude Marziale – seguo con attenzione l’evolversi della situazione ringraziando i tempestivi soccorsi e il personale medico-sanitario per l’amorevolezza e la professionalità con le quali stanno aiutando la piccolina”.