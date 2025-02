Dobbiamo rivoltare la Calabria come un calzino, dal Porto di Gioia Tauro possono entrare dai 3 ai 7 miliardi di euro con il pagamento di dazi e Iva sui container in arrivo

Di Luigi Longo

La disponibilità del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto per far approvare dal Consiglio regionale, una legge di indirizzo per il Parlamento italiano riguardante il Porto di Gioia Tauro inerente al pagamento dei dazi e Iva sui contenitori in arrivo dai Paesi fuori dalla Comunità Europea può diventare una vera rivoluzione per far decollare la nostra Regione.

Con i 4 milioni di container in arrivo ogni anno al porto di Gioia Tauro, si potrebbe giocare la più grande partita economica della storia calabrese. Con entrate così gigantesche la nostra Calabria può diventare un nuovo modello olandese.

Certo i nemici sono tantissimi, iniziando da chi ha interesse a far rimanere la Calabria sotto la cappa della politica romana con l’idea assistenzialista. La logistica può diventare il vero fiore all’occhiello della nostra Regione con migliaia e migliaia di lavoratori nell’interporto. Ha ragione Occhiuto, i nemici sono tanti contro di noi, nessuno vuole perdere il Pil nelle Regioni del Centro-Nord.

Oggi è arrivato il momento di agire con un’azione politica bipartisan. Lo dobbiamo ai calabresi, bisogna riscattarsi.

