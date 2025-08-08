Divieto di accesso a locali pubblici nei confronti di un 25enne, già denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti davanti ad un bar

Phîlene sugli interventi di pulizia effettuati sulla SP1 tratto Cittanova-Taurianova: “ma che senso ha pulire e lasciare che lo sfalcio intasi le cunette?”Phîlene interviene sulla pulizia della strada effettuata sulla SP1 tratto Cittanova-Taurianova (Ma anche nel resto del territorio metropolitano la situazione non è diversa): “Bene la pulizia, di questo tratto di strada da erbacce. […]