Disordini in un noto villaggio in Sila, 9 persone denunciate in stato di libertà

I carabinieri di Cotronei hanno deferito in stato di libertà nove persone, in seguito ai disordini verificatisi nel corso della giornata del 25 gennaio scorso in località Villaggio Palumbo – Monte Cima Bianca, nel territorio del Comune di Cotronei. Lo riferisce una nota dell’Arma dei carabinieri-Comando provinciale di Crotone. Le indagini hanno consentito di accertare che più soggetti, in concorso tra loro e a vario titolo, quali organizzatori dell’evento, gestori dell’impianto di risalita e proprietari dell’area, avevano organizzato e realizzato un evento denominato “après-ski”, con accesso a pagamento e afflusso di oltre duemila persone, trasformando arbitrariamente un impianto sciistico e la relativa pista da sci in luogo di pubblico spettacolo. L’evento veniva svolto in assenza della licenza dell’autorità di pubblica sicurezza, senza il preventivo e obbligatorio parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e in mancanza dei requisiti minimi di sicurezza, solidità e capienza previsti dalla normativa vigente. In particolare, è stato accertato che l’area interessata risultava strutturalmente inidonea ad accogliere un evento di tale portata, essendo priva dei requisiti minimi di sicurezza. La stessa, infatti, non disponeva di un’adeguata illuminazione, di idonee vie di fuga, né di presidi di emergenza e sistemi di controllo, consentendo l’accesso indiscriminato di numerose persone presso la vetta dell’impianto sciistico, con conseguente concreto pericolo per l’incolumità pubblica. Al termine delle attività, i soggetti ritenuti responsabili sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio, per i reati di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e violazioni al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.