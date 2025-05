Diritto alla Salute,  presentata la manifestazione regionale del 10 maggio

Un invito a partecipare in massa a un importante momento democratico per la Calabria quale sarà quello del prossimo dieci maggio, quando alle 15.30 a Catanzaro in piazza Prefettura si terrà la manifestazione per il diritto alla salute “Calabria alza la testa” promossa dal Quotidiano del Sud, Cgil, comitati, associazioni, liberi cittadini.

Oggi nella sede Cgil di Cosenza la conferenza stampa alla quale hanno preso parte il Segretario Generale Cgil Calabria Gianfranco Trotta, il Segretario Generale Cgil Cosenza Massimiliano Ianni, il direttore del Quotidiano del Sud Massimo Razzi, la referente del movimento Tutela della Salute Marisa Valensise, la fondatrice del movimento What Women Want Bianca Rende.

“Si tratta solo di un primo passo – ha affermato Razzi – che metterà al centro i cittadini e i loro diritti”. “Sarà un momento di verità e riscatto per la Calabria” ha detto Ianni seguito dal Segretario Generale Gianfranco Trotta: “La nostra non sarà una protesta sterile, siamo pronti anche a portare avanti delle proposte. Ma ci auguriamo un bagno di umiltà da parte del presidente Occhiuto che deve riconoscere che se vuole salvare la sanità calabrese ha bisogno anche del nostro aiuto”.

“Quello che altrove è criticità da noi è dramma” ha detto Rende preannunciando che la prossima tappa sarà Roma.

Ha invitato, invece, il presidente Occhiuto ad essere presente Valensise sottolineando che non si tratta di una manifestazione contro qualcuno.