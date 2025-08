Dimissioni Occhiuto. Greco (Italia Viva), “Pronti a scendere in campo per la Calabria”

Le dimissioni improvvise, ma non del tutto inattese di Roberto Occhiuto, nella serata di ieri, hanno impresso un’accelerata alla crisi che soffiava da settimane ai vertici della cittadella regionale Jole Santelli. “Non è nostra intenzione commentare la vicenda giudiziaria dell’ormai ex presidente– fa sapere Filomena Greco, responsabile Calabria di Italia Viva- le dimissioni estive sono il fatto politico, una sorta di azzardo che pare più un tentativo di sparigliare le carte.

La Regione è in mezzo al guado, con molte questioni aperte ed irrisolte, destinate ad essere ormai affrontate dal prossimo e nuovo governo regionale.

Italia Viva non intende stare al gioco che si consuma sulla pelle dei calabresi, ma è al lavoro per la costruzione di uno spazio politico riformista, in grado di raccogliere tutte le forze civiche sane di questa regione. C’è una platea ampia di progressisti, riformisti, liberal-democratici che spesso ha disertato le urne, delusa dal teatrino che si ripete senza soluzione, donne e uomini che si sono avvicinati ad Italia Viva a partire dal risultato strepitoso ottenuto alle scorse Europee in Calabria dal nostro partito. La nostra regione deve uscire dalle secche dell’immobilismo e iniziare a correre veloce. Italia Viva è pronta a scendere in campo con responsabilità, visione e coraggio, per rispondere alle esigenze del popolo calabrese, raccogliendo le sfide politiche che si preparano“.