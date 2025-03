Dieci arresti nel Salernitano per scambio elettorale politico mafioso

In Evidenza

Stamani si è consumato l’ennesimo tentativo arrogante di metterci un bavaglio per il nostro lavoro, in quanto leggiamo di un atto a firma dell’assessore del Comune di Gioia Tauro, avv. Damiana Petrelli, in cui si chiede addirittura la radiazione (sic!) dall’Albo dei giornalisti del direttore di Approdo Luigi Longo. Ci troviamo sopra un palcoscenico di […]