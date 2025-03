DIDACTA 2025 Firenze, presentata la rete Nazionale TeP “Tecnici e Professionali per il Made in ITALY”

Il 14 marzo, durante la Fiera DIDACTA 2025 di Firenze, l’evento più importante sulla formazione e l’innovazione del mondo della scuola, con oltre 400 eventi tra workshop e seminari di formazione, è stata presentata la rete Nazionale TeP “Tecnici e Professionali per il Made in ITALY”.

La rete TeP, costituita dagli istituti tecnici e professionali che hanno nella loro mission la promozione della filiera del Made in Italy, è stata pensata e fondata dalla dott.ssa Pasqualina Maria Zaccheria, attuale Presidente e membro del CSPI, unitamente al dott. Carlo Eufemi, Vicepresidente e consigliere del Ministro Valditara e al prof. Riccardo Rossetti, Segretario Nazionale e Vicario del Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Eburna dell’ IIS “EINAUDI – ALVARO” di Palmi, scuola Capofila della Rete. Si è trattato di un importante momento di condivisione dell’avvio di uno network fondamentale per la messa in rete e la promozione di una formazione che abbia a cuore le eccellenze dei nostri territori.

Sono state presenti al convegno oltre 200 scuole superiori provenienti da tutta Italia, cui sono state illustrate la struttura della rete, le finalità e gli obbiettivi di breve e medio termine. Grande è stata la soddisfazione dei soci fondatori e di tutte le scuole aderenti alla rete, che hanno trovato ulteriore slancio e conferma dell’importanza del cammino intrapreso.