Diamante: confermata la seconda edizione della “Settimana del mare”

All’indomani del successo riscosso lo scorso anno, Diamante si prepara a rivivere la seconda edizione della “Settimana del Mare”, in programma dall’11 al 17 maggio.
Ad ospitare l’evento volto alla valorizzazione del mare quale risorsa paesaggistica da custodire e tutelare, il lungomare cittadino “Fabiani” sul quale è prevista una serie di iniziative che spazieranno dagli spettacoli musicali alle degustazioni enogastronomiche locali.
Non mancheranno gli appuntamenti di natura culturale e sportiva, a prova di una manifestazione che unisce sensibilità e rispetto per l’ambiente il giusto intrattenimento.
La “Settimana del Mare”,promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Achille Ordine, è un invito non meramente rivolto ai comuni cittadini ma a tutte le istituzioni presenti sul territorio come enti, associazioni, scuole, imprenditori balneari, artisti e creativi.
È un modo per iniziare al rispetto del mare tutto l’anno, come bellezza naturale e scrigno di antiche tradizioni marinare.
Il primo cittadino di Diamante, Achille Ordine, esprime gratitudine per il ritorno di questa kermesse, specie vista nell’ottica della destagionalizzazione turistica. L’evento infatti, è pensato anche per attrarre visitatori anche nel mese di Maggio.,
“Diamante – conclude Ordine – mette al centro il proprio patrimonio blu per trasformarlo in un’esperienza di sensibilizzazione collettiva, dove la tutela dell’ambiente diventa il motore di una nuova coscienza civile e turistica”.
Mariarosaria Valente