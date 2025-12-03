Di Natale, “Solo la Migliore Calabria solleva l’incompatibilità della Succurro: il silenzio delle opposizioni è preoccupante”

Vincenzo Mazzuca ha portato a termine con successo la 41° edizione della Firenze Marathon, svoltasi nel capoluogo toscano lo scorso 30 novembre. Per l’atleta di Saracena, si trattava della decima maratona alla quale ha partecipato. Un traguardo importante, che si è aggiunto ai brillanti risultati ottenuti in recenti gare regionali. Ben sei podi in poco […]