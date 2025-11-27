Di Natale, “Caos nell’ospedale di Paola: pazienti sballottati tra un reparto e l’altro per esami radiodiagnostici”
Nov 27, 2025 - redazione
“La situazione presso l’Ospedale di Paola è diventata insostenibile. I
pazienti vengono costretti a spostamenti da una parte all’altra per
essere sottoposti a esami radiodiagnostici, a causa dell’impossibilità
di utilizzare il reparto di radiologia, attualmente fuori uso da
diversi giorni. A complicare ulteriormente la situazione, da oggi
anche la TAC non è disponibile nei due ospedali di Cetraro e Paola”.
Graziano di Natale, capogruppo in consiglio comunale della coalizione
Paola civica e progressista, lancia un allarme che non può passare
inosservato: “I cittadini sono stati abbandonati. Purtroppo, abbiamo
perso tutto il peso istituzionale nel nostro territorio, ma noi non
lasceremo soli i cittadini. È inaccettabile che in un momento di
bisogno, chi deve garantire la salute pubblica non riesca a fornire i
servizi essenziali”.
La situazione richiede un intervento immediato da parte delle autorità
competenti per garantire che i cittadini possano accedere a cure
adeguate senza ulteriori disagi. È fondamentale ripristinare al più
presto il funzionamento del reparto di radiologia e della TAC, per
garantire una risposta efficace alle esigenze sanitarie della
popolazione.