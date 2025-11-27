Di Natale, “Caos nell’ospedale di Paola: pazienti sballottati tra un reparto e l’altro per esami radiodiagnostici”

“La situazione presso l’Ospedale di Paola è diventata insostenibile. I

pazienti vengono costretti a spostamenti da una parte all’altra per

essere sottoposti a esami radiodiagnostici, a causa dell’impossibilità

di utilizzare il reparto di radiologia, attualmente fuori uso da

diversi giorni. A complicare ulteriormente la situazione, da oggi

anche la TAC non è disponibile nei due ospedali di Cetraro e Paola”.

Graziano di Natale, capogruppo in consiglio comunale della coalizione

Paola civica e progressista, lancia un allarme che non può passare

inosservato: “I cittadini sono stati abbandonati. Purtroppo, abbiamo

perso tutto il peso istituzionale nel nostro territorio, ma noi non

lasceremo soli i cittadini. È inaccettabile che in un momento di

bisogno, chi deve garantire la salute pubblica non riesca a fornire i

servizi essenziali”.

La situazione richiede un intervento immediato da parte delle autorità

competenti per garantire che i cittadini possano accedere a cure

adeguate senza ulteriori disagi. È fondamentale ripristinare al più

presto il funzionamento del reparto di radiologia e della TAC, per

garantire una risposta efficace alle esigenze sanitarie della

popolazione.