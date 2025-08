Di Natale, “Calabria, è ora di restituire credibilità alle istituzioni”

“In seguito alle dimissioni del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si apre una nuova fase cruciale per la nostra regione. È imperativo che si costruisca immediatamente una piattaforma politica centrata su uno dei problemi più gravi e irrisolti: la tutela della salute dei calabresi.

Negli ultimi anni, i cittadini sono stati lasciati soli nella difesa del loro diritto alla salute, mentre si sentono sempre più frequentemente privati dei servizi essenziali. È inaccettabile che, nonostante gli annunci per l’apertura di servizi salvavita, come l’emodinamica presso la struttura ospedaliera San Francesco di Paola, la realtà rimanga stagnante. Le recenti manifestazioni dei cittadini, che hanno protestato per il riconoscimento dei loro diritti, hanno messo in luce l’assenza di una classe politica attenta e presente.

La Calabria merita un futuro migliore, e noi siamo pronti a lavorare con un’attenzione particolare alla sanità. È quanto denuncia il già consifuler regionale Graziano Di Natale. La salute è un diritto fondamentale che deve essere garantito a tutti i cittadini. È giunto il momento di mettere al primo posto il benessere della nostra comunità, affrontando con determinazione le problematiche legate all’accesso alle cure, alla qualità dei servizi e al potenziamento delle infrastrutture sanitarie.

La piattaforma “Calabria è ora” -conclude- si propone di promuovere un dialogo aperto con i cittadini, coinvolgendoli attivamente nelle decisioni che riguardano la loro salute. È essenziale ascoltare le voci della nostra comunità, investire in personale qualificato e innovare attraverso l’uso della tecnologia”.