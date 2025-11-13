Depotanziamento Centro Salute Mentale, scende in campo il procuratore dei minori il dott. Roberto Di Palma: “Si tratta di un allarme sociale “

Marisa Valensise : “Grazie Procuratore dott. Roberto Di Palma,grazie,da oggi mi sento meno sola!!!!

Allarme arriva non solo dal COMITATO A TUTELA DELLA SALUTE -Polistena ,ma dal TRIBUNALE DEI MINORI di Reggio Calabria:carenza di strutture per patologie mentali in Calabria”

Oggi il procuratore del Tribunale dei Minori, Dott. Roberto Di Palma, ha lanciato un forte allarme riguardo alla grave carenza di strutture psichiatriche in Calabria.

Si tratta di un vero allarme sociale: non c’è più tempo da perdere,annuncia il procu￼ratore.

Occorre intervenire con urgenza, prima che si verifichino nuovi drammi.

Questi ragazzi devono essere salvati, perché laddove le strutture di cura funzionano, i risultati sono concreti e incoraggianti.

Abbiamo bisogno di centri di assistenza e cura adeguati, di sapere che si sta realmente facendo qualcosa per affrontare le malattie psichiatriche.

Oggi in Calabria non abbiamo quasi nulla. Prima che si producano danni irreparabili, è indispensabile che le istituzioni provvedano con urgenza alla risoluzione dei problemi denunciati da più parti.

Al direttore generale dell’ASP di RC diciamo:lavorate da uomini di parola e non di promesse disattese.

Abbiamo bisogno di cure,di aiuti concreti che salvano!!!