Denunciati 5 soggetti per tentata frode in commercio, in concorso, nella vendita di bombole di gas

La mattinata del 5 settembre scorso i Carabinieri di Altomonte – a seguito di un controllo d’iniziativa presso una nota azienda del posto che si occupa della fornitura, anche al dettaglio, di gas – hanno denunciato per tentata frode in commercio, in concorso, ben 5 soggetti, tra cui il legale rappresentante, il responsabile del deposito, il contabile e due addetti al rifornimento.

Infatti, dopo l’accesso nella struttura, venivano rinvenute e sequestrate oltre 1000 bombole di gas – quelle scariche sulla linea di rifornimento, mentre quelle cariche già pronte per la vendita – visibilmente alterate e riconducibili a varie società del medesimo settore, le quali – immediatamente avvisate dai militari – sporgevano querela.

È evidente, ancora una volta, come l’attenzione dei Carabinieri sia riposta in ogni settore, anche in quello certamente delicatissimo, per la sicurezza del consumatore e per una corretta concorrenza di mercato, della fornitura e commercializzazione del gas.

Pertanto, in considerazione degli elementi raccolti, in virtù dell’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari e con il fondamentale coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, i 5 soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per tentata frode in commercio, in concorso.

Al riguardo si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati, che sono da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento e sino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.