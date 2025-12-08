

“Deliese, pareggio con il Polistena: la squadra di Delianuova raggiunta in vetta dal San Nicola Soverato”

DI CLEMENTE CORVO

La gara tra la Deliese e lo Sporting Polistena si è conclusa con un pareggio 0-0, giocata allo stadio Lo Presti di Palmi. La partita è stata molto accesa e in alcuni momenti anche abbastanza nervosa, ma il risultato di parità è stato più che giusto.

La Deliese non è stata all’altezza delle altre prestazioni, ma la difesa del Polistena ha fronteggiato adeguatamente il suo potenziale. La squadra di Delianuova sta disputando un ottimo campionato, nonostante le difficoltà di giocare le gare interne al Lo Presti di Palmi a causa dell’inagibilità del campo sportivo di Delianuova, che sta venendo attrezzato con l’erba sintetica e nei prossimi mesi sarà certamente un fiore all’occhiello delle città aspromontane.

La società della Deliese è sana e seria, e onora il calcio in tutti i suoi aspetti. Tuttavia, la presenza di solo 99 spettatori alla gara è stata un problema economico per la società, che sta affrontando una serie di difficoltà legate alla mancanza di un campo sportivo adeguato. La squadra deve infatti giocare le sue partite interne a Palmi e allenarsi durante la settimana nei campi di Palmi, con i ragazzi stranieri che devono alloggiare nella città di Palmi, creando un ulteriore disagio economico.

L’arbitraggio del signor Francesco Renda di Catanzaro non è stato certamente all’altezza della gara. Lo stesso non è stato in grado di gestire i cartellini e non è stato neanche in grado di dimostrarsi un arbitro di promozione. Da evidenziare l’arroganza e l’esibizionismo che lo stesso ha manifestato nel momento in cui non ha concesso a chi di dovere, nonostante i relativi accrediti, di rimanere a bordo campo per svolgere le attività per le quali era stato accreditato. Ma nonostante ciò, si tratteneva addirittura anche i documenti che poi venivano consegnati alla fine della gara. Lo stesso dovrebbe avere delle istruzioni in merito prima di essere mandato a dirigere incontri di calcio.

Il pareggio ottenuto dalla Deliese ha permesso al San Nicola Soverato di raggiungerla in vetta alla classifica, con cui ora è a pari punti. La Deliese cercherà di riprendersi la vetta solitaria già da domenica prossima.

È stato sollevato un importante problema relativo all’agibilità dello stadio Lo Presti di Palmi, che fino a qualche mese fa ha ospitato la partita di qualificazione di Coppa Italia tra la Reggina e la Vibonese con la presenza di migliaia di persone, disputatasi proprio al Lo Presti a causa della squalifica del campo della Reggina. Oggi, invece, lo stadio non è più idoneo all’agibilità per più di 99 persone. Ci si chiede come mai, se solo qualche mese fa c’era il tutto esaurito, adesso si debba giocare con un numero così limitato di spettatori. Questa criticità non riguarda solo lo stadio Lo Presti, ma anche altri stadi della provincia di Reggio Calabria. Se non si troverà una soluzione, il calcio tenderà a morire e le società a fallire. È urgente trovare una soluzione per garantire l’agibilità degli stadi e permettere alle squadre di giocare con il sostegno dei propri tifosi.

Nonostante tutte queste difficoltà, la Deliese merita il primato in classifica e merita di essere riconosciuta per la serietà relativa agli impegni sportivi presi e portati sempre ad essere onorati.

