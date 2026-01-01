Delianuova in festa per la finale di Coppa Italia!

Di Clemente Corvo

La città di Delianuova è in fermento per la finale di Coppa Italia che si terrà domenica 4 gennaio alle ore 14:30 a Vibo Valentia, allo stadio Luigi Razza. La Deliese, squadra della città, affronta la DB Rosso Blu, in una gara che promette emozioni e tensione.

Ormai è quasi tutto pronto a Delianuova per andare in massa a Vibo Valentia e sostenere la squadra. Sono già pronti 5 pullman e molti altri sono in arrivo. L’anno nuovo dovrà dare una svolta positiva alla squadra e alla città, e si cercherà in tutti i modi di fare arrivare la Coppa Italia a Delianuova.

La Deliese giocherà contro una squadra forte di categoria superiore, ma i giocatori sono pronti a dare il massimo. In questa gara occorrerà grande abilità tecnica e tattica, ma per lo più grandissimo agonismo in campo e sugli spalti.

“È un momento storico per la nostra città e per la nostra squadra”, dichiarano i dirigenti della Deliese. “Siamo pronti a dare tutto e a portare a casa il risultato. E abbiamo bisogno del sostegno di tutta la città e della Piana di Gioia Tauro”.

E a questo proposito, un appello speciale al sindaco e a tutta l’amministrazione comunale: “Unitevi tutti a noi, così dicono gli ultrà! ” Venite a sostenere la Deliese, venite a essere parte di questo momento storico. La vostra presenza sarà un grande incoraggiamento per i nostri ragazzi e per tutta la città.

E dagli ultrà, il messaggio è chiaro: “Noi vogliamo vedere in campo 11 leoni, 11 leoni agguerriti che non hanno paura di prendere la preda e che vogliono conquistare il predominio del territorio. Undici leoni che tutti insieme devono catturare la preda!”

E alla Piana di Gioia Tauro, vi chiediamo di unirvi a noi. Venite a sostenere la Deliese, venite a essere parte di questo momento storico. Insieme, possiamo fare la differenza.

Quest’anno la città di Delianuova ha delle nuove speranze e il brindisi all’inizio del nuovo anno è stato fatto con il pensiero rivolto alla imminente finale di Coppa Italia. La città di Delianuova è pronta a festeggiare!

“Delianuova, ti amiamo! vai! Questo è l’appello degli ultras! Deliese, vai! “

Dettagli della partita:

– Data: domenica 4 gennaio

– Ora: 14:30

– Stadio: Luigi Razza, Vibo Valentia

– Squadre: Deliese – DB Rosso Blu