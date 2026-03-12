Delegazione Under 14 Gioia Tauro, un percorso di crescita: complimenti ai ragazzi e critica costruttiva all’ arbitro

Di Clemente Corvo

Ieri si è disputata la semifinale tra la delegazione di Cosenza e la delegazione di Gioia Tauro al campo sportivo Soccer di Montalto. La gara ha visto la vittoria della Delegazione di Cosenza, abbastanza netta e meritata.

Un grande elogio ai dirigenti Federali della Delegazione di Cosenza per aver accolto i colleghi di Gioia Tauro e la squadra ospite in maniera encomiabile. Tuttavia, c’è una nota di critica costruttiva all’arbitro di turno, la giovanissima sig. Greta Di Todaro di Cosenza , che non ha visto un fuorigioco abbastanza evidente, permettendo alla squadra locale di passare in vantaggio.

Ma ciò che è più grave è l’arroganza e la presunzione di questa giovanissima arbitro, che ha ammonito il dirigente federale di Gioia Tauro, il quale aveva semplicemente messo in evidenza l’errore. È evidente che l’arbitro non si è intercalata bene nella gara che ha diretto e non ha capito l’incontro, che non era una semplice gara di campionato, bensì una gara tra due delegazioni che appartengono alla stessa Federazione Gioco Calcio. Tra l’altro, ha invertito diversi falli laterali, alcuni dei quali sono stati determinati a favore della squadra locale, influenzando così il risultato finale. Inoltre, l’arbitro di turno non si è trovata molto spesso vicina all’azione di gioco, rendendo difficile la valutazione dei fuori gioco, un aspetto non certamente positivo per la stessa, specialmente nei campionati minori dove non ci sono i guardialinei.

Tuttavia, è importante sottolineare che certamente la giovanissima arbitro, con degli accorgimenti e con l’esperienza dovuta, potrà avere un futuro promettente. È importante che l’arbitro di turno perfezioni le sue capacità, non solo nella valutazione dei fuori gioco, ma anche nella capacità di colloquiare e ascoltare i consigli per il suo futuro. Così facendo e naturalmente con l’esperienza che acquisirà, potrà avere un futuro positivo.

Un grande elogio anche ai ragazzi della Delegazione di Gioia Tauro, che sono stati veramente encomiabili in questo percorso, avendo superato anche altre gloriose delegazioni e meritatamente sono arrivati a disputare questa semifinale regionale.

