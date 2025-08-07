Degrado e abbandono. La tragedia in Calabria, donna di 50 anni trovata morta in casa

Una donna di 50 anni è stata trovata in tragiche circostanze senza vita nel suo appartamento, rinvenuta a terra in condizioni igienico sanitarie gravissime. Una morte avvenuta nell’indifferenza. Segno di un lungo periodo di incuria e degrado. Il corpo della donna è stato scoperto soltanto nella serata di mercoledì dopo giorni di silenzio. La 50enne viveva in un appartamento ai confini tra Fuscaldo e Guardia Piemontese in località Vaselle. Non dava sue notizie da giorni e il fratello ha dato l’allarme. Sono state allertate pertanto le autorità che sono intervenute sul posto. I Carabinieri della locale stazione hanno trovato la donna già priva di vita. Sul posto anche il medico legale che ha svolto una prima ispezione sul cadavere. Stando ai primi accertamenti effettuati dagli inquirenti non ci sarebbero segni di violenza o effrazione. L’ipotesi più probabile è quella di un malore improvviso, ma i Carabinieri della stazione coordinati da quelli della Compagnia di Paola non escludono nulla e hanno comunque avviato un’indagine, come da prassi in casi simili. Sarà l’autopsia, che dovrebbe essere a breve disposta dalla Procura di Paola, a chiarire le cause del decesso.