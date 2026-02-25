Decreto Ucraina, via libera del Senato alla fiducia con 106 sì

Intervento rapido e indagini immediate hanno consentito ai Carabinieri della Stazione di San Ferdinando di individuare e denunciare in stato di libertà un cittadino guineano, ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate e falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità, al termine di un accoltellamento avvenuto all’interno della tendopoli ministeriale. L’allarme è scattato a seguito […]