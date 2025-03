DECRETO PERIFERIE: IL GOVERNA APPROVA TUTTI I PROGETTI PRESENTATI DA SAN FERDINANDO 

La cittadina tirrenica ottiene 10 milioni di euro per la riqualificazione urbana e sociale

L’Amministrazione Comunale di San Ferdinando comunica con grande soddisfazione l’accoglimento delle proposte progettuali avanzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Decreto 208-2024. Il finanziamento stanziato per la cittadina tirrenica ammonta a 10 milioni di euro, con il termine per realizzare gli interventi fissato a dicembre 2027. I progetti sono stati suddivisi in interventi infrastrutturali, progetti di riqualificazione sociale e ambientale ed eventuali ulteriori progetti o interventi.

Le azioni confermate dal Governo, attraverso la struttura guidata dal Prefetto Fabio Ciciliano, comprendono:

Smantellamento della tendopoli e realizzazione della Fattoria Solidale

Riqualificazione delle strutture scolastiche esistenti

Riqualificazione dell’Auditorium Comunale

Rigenerazione del “Villaggio Praja”

Riqualificazione di aree verdi urbane

Nuovi spazi di comunità e rigenerazione di aree urbane centrali e periferiche

Il Sindaco Luca Gaetano, insieme con l’amministrazione comunale, esprime grande soddisfazione per il recepimento da parte del Governo dei progetti presentati alla Commissione e ringrazia per l’impegno diretto la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario Alfredo Mantovano, nonché i ministri dell’Interno, dell’Università e Ricerca, dello Sport, del Sud oltreché Invitalia e Sport & Salute, ingaggiati con ruoli operativi e consultivi nella task force della Presidenza del Consiglio.

Un particolare elogio va al Commissario Fabio Ciciliano, attualmente a capo della Protezione Civile, per la rapidità e l’efficienza con cui sono state avviate le attività previste dal Decreto Periferie. A meno di tre mesi dall’emanazione del provvedimento, i procedimenti si trovano già in fase avanzata, dimostrando l’attenzione concreta riservata alle città destinatarie di queste misure, fondamentali per superare condizioni di vulnerabilità sociale, urbanistica e ambientale.

“Siamo felici dell’attenzione riservata alla nostra comunità da parte del Governo,” afferma il sindaco Luca Gaetano; “il superamento della tendopoli risolverà una annosa criticità che rappresenta una situazione di particolare emergenza ed è fonte di preoccupazione per tutti i livelli dello Stato. Il nostro progetto è ambizioso e punta a garantire una governance auto-sostenibile e condizioni di decoro e civiltà sia per i braccanti extracomunitari che per la comunità ospitante. Allo stesso tempo, con gli ulteriori interventi approvati del Commissario si proseguirà nell’opera di rigenerazione urbana, nella promozione della qualità di vita e nella ottimale fruizione collettiva degli spazi pubblici e dei beni comuni; tutto questo conferma la direzione intrapresa da questa amministrazione, ovvero di attivare le vaste potenzialità della nostra cittadina e di recuperare la nostra vocazione turistica, di accrescere la reputazione nazionale e internazionale e di garantire quelle condizioni di legalità che sono essenziali per una crescita virtuosa e sostenibile. Desidero infine esprimere gratitudine e apprezzamento per la inedita sinergia istituzionale che, in questo momento storico, vede la convergenza e l’impegno di Regione, Prefettura e Governo con una intensità di lavoro che va ben oltre i doveri d’ufficio; siamo convinti che questa cooperazione, che coinvolge anche i corpi intermedi e il terzo settore, potrà fornire le giuste risposte alle attese della società civile e di chi si ostina a credere nel riscatto del Sud.” conclude il sindaco.

L’Amministrazione Comunale seguirà con il massimo impegno l’attuazione di questi progetti che saranno gestiti direttamente, in termini di committenza, governance ed esecuzione dal Commissario Ciciliano e dal suo staff.