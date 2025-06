Decoro Urbano a Gioiosa Ionica (Costruire Insieme), “Un Problema Ignorato dalla Maggioranza”

Negli ultimi anni, i cittadini di Gioiosa Ionica hanno assistito a una lenta ma inesorabile degradazione del decoro urbano. Le vie principali di accesso al paese, che dovrebbero accogliere ogni passante con un’immagine di ordine e pulizia, si trasformano in un vero e proprio labirinto di vegetazione fitta e trascurata. Questo non solo danneggia l’estetica del nostro paese, ma genera anche seri problemi di sicurezza per residenti e visitatori.

Le giungle di piante incolte lungo i marciapiedi oscurano la visuale delle strade, mettendo a rischio l’incolumità di pedoni e ciclisti. Inoltre, nelle stesse strade, si trovano rifiuti abbandonati, che contribuiscono a rendere il paesaggio urbano ulteriormente indecoroso. A rendere la situazione ancora più critica è l’assenza di manutenzione del manto stradale e dei marciapiedi in alcune vie, una situazione che perdura da decenni. La condizione delle strade e dei percorsi pedonali non solo impoverisce l’immagine della nostra città, ma rappresenta anche un serio rischio per gli utenti.

La situazione è inaccettabile e indecorosa, eppure la maggioranza sembra ignorare questa problematica cruciale. È difficile comprendere come le autorità locali possano trascurare la manutenzione delle vie che rappresentano il biglietto da visita del nostro paese.

Nel programma elettorale di questa amministrazione era chiaramente indicato il “Potenziamento e razionalizzazione delle attività di manutenzione del verde, di pulizia delle strade e dei giardini pubblici “ ; “Completamento della Strada Trasversale Giardini con marciapiedi, opere di sostegno, illuminazione, sottoservizi e nuova alberatura”; “Sistemazione delle strade rurali ed interpoderali che necessitano di sostanziali interventi di manutenzione “.

Tuttavia, a oltre due anni di governo, non è stata realizzata alcuna programmazione concreta per affrontare queste sfide. A tal proposito, abbiamo portato in consiglio comunale queste problematiche, presentando interrogazioni e interpellanze, ma le nostre richieste non sono state ascoltate; in molti casi anziché trovare una soluzione e affrontare il problema,si trovavano solo scuse futili,cercando di nascondere il problema .

Inoltre un altro problema che abbiamo segnalato è la creazione di punti raccolta rifiuti e detriti, nel centro cittadino o nelle vicinanze di aree commerciali. Ad oggi, anche dopo le nostre segnalazioni, nulla si è mosso. Al contrario, le risposte che riceviamo sono spesso futili e, nonostante abbiamo inviato materiale fotografico a dimostrazione delle criticità, sembra ci sia un tentativo di nascondere l’evidenza.

Abbiamo cercato di fare un’opposizione attenta e costruttiva in questi anni, ma pretendiamo ascolto e attenzione, considerando il ruolo che ci è stato conferito. Proprio ieri abbiamo realizzato un servizio di contestazione sui social, nel tentativo di stimolare la giunta comunale a prendere i dovuti provvedimenti in vista dell’estate e dell’arrivo dei turisti .

I cittadini meritano di vivere in un ambiente dignitoso e accogliente. È tempo che la maggioranza di Gioiosa Ionica si faccia carico delle sue responsabilità e ascolti le richieste dei residenti. Solo così possiamo sperare di restituire al nostro paese quella bellezza che merita e che, a oggi, sembra essere solo un lontano ricordo.

È arrivato il momento di agire. È ora di chiedere a gran voce un cambiamento, un impegno tangibile per il decoro urbano, affinché Gioiosa Ionica possa brillare di nuovo.