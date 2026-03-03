De Francesco: “Su Alzheimer e demenze un impegno concreto per le famiglie calabresi”

Un atto concreto, dal forte valore sanitario e sociale. Con l’approvazione della mozione sul “Potenziamento della diagnosi precoce e della presa in carico dei pazienti con Alzheimer e demenze”, il Consiglio regionale compie un passo significativo verso il rafforzamento delle politiche a tutela delle persone più fragili e delle loro famiglie.

A promuovere l’iniziativa è stata la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Luciana De Francesco, che ha portato in Aula un tema di grande impatto umano e sanitario.

«Ho voluto portare all’attenzione una mozione sull’Alzheimer e sulle demenze, un tema che interpella direttamente il nostro sistema sanitario e richiama alla responsabilità delle istituzioni regionali. Parliamo di una realtà che coinvolge migliaia di famiglie calabresi e che rappresenta una questione di grande rilevanza sociale e sanitaria», ha dichiarato.

I numeri parlano chiaro: in Calabria si stimano circa 40 mila persone affette da demenze, con circa 6 mila nuove diagnosi ogni anno. Dati che rendono evidente quanto sia urgente intervenire in modo strutturato, puntando sulla diagnosi precoce e su percorsi assistenziali uniformi e realmente accessibili su tutto il territorio regionale.

L’importanza dell’approvazione risiede proprio in questo: rafforzare l’organizzazione dei servizi, valorizzare i progressi scientifici che, oggi, consentono di rallentare il decorso della malattia nelle fasi iniziali e garantire una presa in carico tempestiva e multidisciplinare. Un investimento non solo sanitario, ma anche sociale, perché significa alleggerire il carico che grava sulle famiglie e sui caregiver, spesso lasciati soli di fronte a una sfida complessa e logorante.

La mozione si inserisce in un percorso già avviato dalla Regione, dal recepimento del Piano nazionale demenze all’istituzione della rete regionale dedicata, ma rappresenta un ulteriore passo avanti nella direzione del potenziamento dei servizi territoriali.

Sull’atto si è registrata la piena sinergia con il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Angelo Brutto, a conferma di un lavoro politico condiviso e attento ai bisogni reali dei cittadini. L’impegno del gruppo di Fratelli d’Italia si è tradotto in una proposta che guarda ai più vulnerabili, riaffermando il ruolo della politica come strumento di tutela e vicinanza verso chi vive condizioni di fragilità.

L’approvazione della mozione non è soltanto un passaggio formale, ma un segnale chiaro: la lotta contro Alzheimer e demenze diventa una priorità dell’agenda regionale, nel segno di una politica che sceglie di occuparsi dei più bisognosi, rafforzando il sistema sanitario e mettendo al centro la dignità della persona.