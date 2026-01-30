Danni maltempo, Mattiani: “Il Ministro Salvini oggi a Melito Porto Salvo segnale concreto di grande attenzione” 

“La presenza prevista per domani 30.01.2026 (Oggi NdR) del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in Calabria e, specificatamente, a Melito Porto Salvo per un sopralluogo sul litorale devastato dal passaggio del ciclone Harry, è un segnale concreto della grande attenzione riservata dal Vice Premier alla Calabria. Come del resto in passato Matteo Salvini non ha mai fatto mancare il proprio supporto alla nostra Regione, anche questa volta, in un momento difficile, verrà in Calabria a garantire tutto il sostegno necessario affinché tutte le zone colpite gravemente dal ciclone Harry possano rialzarsi in breve tempo e tornare al proprio splendore originario. Per questo sento il dovere di ringraziarLo. Domani sarò insieme a Lui a Melito Porto Salvo e nelle zone colpite dal maltempo ad incontrare la popolazione ancora sconvolta per quanto accaduto.”. Così il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani.