Danni maltempo alla Torrefazione “Guglielmo”, intervento dei Vigili del fuoco per la copertura divelta dal vento

Nelle prime ore della mattinata odierna una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, è intervenuta in località Copanello nel comune di Stalettì presso l’azienda di torrefazione “Guglielmo”, a seguito dei danni provocati dalle avverse condizioni meteorologiche.

Le forti raffiche di vento hanno divelto parte della copertura del capannone, di oltre 5.000 metri quadrati, adibito alla linea di produzione e confezionamento del prodotto finito.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è finalizzato alla messa in sicurezza dell’area e dei macchinari esposti alle intemperie, nonché al recupero del prodotto già confezionato al fine di limitarne il danneggiamento.

Non si registrano danni a persone. Ingenti i danni alla copertura in pannelli coibentati; dalle prime verifiche effettuate sul posto, tuttavia, la struttura portante del capannone non risulterebbe aver subito compromissioni strutturali.