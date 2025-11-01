Danni ad un’azienda agricola, la solidarietà e l’appello di Levato (FI)

Il Consigliere comunale di Forza Italia, Luigi Levato, a nome dell’intero gruppo consiliare azzurro, esprime profonda solidarietà all’Azienda Nisticò di Catanzaro, duramente colpita dal maltempo nella giornata di ieri, 31 ottobre.

“Siamo vicini alla famiglia Nisticò per i gravi danni subiti a causa dell’incendio”, dichiara il Consigliere Levato.

Levato, interpretando il sentimento del gruppo consiliare di Forza Italia, ha espresso preoccupazione per le conseguenze derivando dall’incendio che ha devastato il magazzino agricolo di circa 800 mq, causando danni ad attrezzature e la morte di alcuni animali.

A fronte di questi disastri, il Consigliere Levato ha lanciato un urgente appello a tutte le istituzioni competenti:

“Chiediamo al Comune di Catanzaro, alla Regione Calabria e in particolare al Consigliere regionale Gallo di intervenire con urgenza per non lasciare sole questa azienda. È fondamentale mettere in campo ogni strumento utile, dai fondi per l’emergenza agli aiuti per la ricostruzione, per aiutarle a rimettersi in piedi e a riprendere l’attività nel minor tempo possibile.”