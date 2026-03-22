Dalla memoria all’impegno civile: Gioia Tauro ricorda le vittime delle mafie

Si è svolto nel pomeriggio di sabato 21 marzo, presso la Sala Fallara di Gioia Tauro, il convegno–dibattito dal titolo “Dalla Memoria all’Impegno Civile”, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con ANCI Calabria.

L’iniziativa si è inserita nell’ambito della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, rappresentando un significativo momento di riflessione collettiva sui temi della legalità, della memoria e della responsabilità civica.

Ad aprire i lavori è stata il sindaco di Gioia Tauro e presidente di ANCI Calabria, Simona Scarcella, che ha offerto un intervento intenso e partecipato, soffermandosi sul valore della vita e sul significato profondo dell’onore. Nel suo discorso ha richiamato con forza la responsabilità, individuale e collettiva, nel custodire la memoria e trasformarla in impegno concreto, evidenziando come il rispetto della dignità umana costituisca il fondamento imprescindibile di ogni comunità civile.

Al dibattito hanno preso parte anche Antonio Iannello, Valerio Ferro Allodola, Sergio Cannatello e Maria Astrid Fiumara, che hanno contribuito ad arricchire il confronto con riflessioni sui percorsi educativi, istituzionali e giuridici legati alla promozione della legalità.

Nel corso dell’incontro, particolare emozione ha suscitato il ricordo di vittime come Francesco Maria Inzitari e Luigi Ioculano, testimonianze vive di un sacrificio che continua a interrogare le coscienze e a richiamare all’impegno quotidiano.

L’evento ha registrato una significativa partecipazione di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo, confermandosi come un’importante occasione di confronto e condivisione. Un momento utile a rafforzare il senso di comunità e a promuovere una cultura della legalità fondata sulla memoria e sulla responsabilità.