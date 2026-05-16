Dal Salone Internazionale del Libro di Torino, Il libro del calabrese Francesco Rao propone il welfare generativo come modello di sviluppo per territori, comunità e aree interne

Dal Salone Internazionale del Libro di Torino una nuova idea di Calabria

Il libro del calabrese Francesco Rao propone il welfare generativo come modello di sviluppo per territori, comunità e aree interne.

Presso lo stand della Città Metropolitana di Reggio Calabria al Salone Internazionale del Libro di Torino, è stato presentato il volume “Il welfare generativo in Calabria. Istruzioni per l’uso”, pubblicato da Callive Edizioni e firmato dal sociologo Francesco Rao. A dialogare con l’autore è stato Santo Strati, direttore di Calabria.Live, nel corso di un confronto intenso e partecipato che ha coinvolto anche il pubblico presente, intervenuto con domande, riflessioni e contributi sui temi affrontati nel volume. L’opera si inserisce nel dibattito contemporaneo sulle trasformazioni sociali e territoriali della Calabria, proponendo una riflessione che intreccia sociologia, politiche pubbliche, pedagogia sociale e sviluppo locale. Il testo affronta le criticità che interessano il territorio calabrese - spopolamento, povertà educativa, invecchiamento demografico, marginalità territoriale e carenza di servizi - proponendo un cambio di paradigma: il welfare non più inteso esclusivamente come strumento assistenziale e riparativo, ma come infrastruttura sociale capace di generare sviluppo, lavoro, coesione e nuove opportunità. Nel corso della presentazione è emersa con forza la visione centrale del libro: la necessità di trasformare il welfare in leva strategica per la rigenerazione delle comunità territoriali, soprattutto nelle aree interne, attraverso modelli fondati sulla co-progettazione, sul rafforzamento del capitale sociale e sulla valorizzazione delle risorse locali. Particolare attenzione è stata dedicata anche al ruolo degli enti locali, del Terzo Settore, della scuola e delle reti territoriali, considerati elementi essenziali per costruire una nuova architettura dello sviluppo capace di coniugare inclusione sociale e crescita economica. Il volume, arricchito da schede operative e proposte metodologiche, si rivolge ad amministratori pubblici, operatori sociali, studiosi, enti del Terzo Settore e cittadini interessati a ripensare il rapporto tra welfare e sviluppo territoriale. La presentazione al Salone Internazionale del Libro di Torino ha rappresentato non soltanto un importante momento culturale, ma anche un’occasione per portare all’interno di uno dei più prestigiosi appuntamenti editoriali europei una riflessione sulla Calabria contemporanea, sulle sue fragilità e, soprattutto, sulle sue potenzialità ancora inespresse. “Il welfare generativo in Calabria. Istruzioni per l’uso” propone infatti una lettura alternativa del Mezzogiorno e delle aree marginali: non territori da assistere passivamente, ma comunità da riattivare attraverso partecipazione, fiducia, lavoro e innovazione sociale. Un messaggio chiaro, emerso con forza nel dibattito torinese: non basta amministrare i bisogni; occorre costruire condizioni di futuro, appartenenza e sviluppo condiviso.