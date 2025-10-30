Da inizi ottobre ben 4 arresti e 3 denunce per detenzione e spaccio di stupefacenti

L’azione di contrasto dei Carabinieri al consumo, allo spaccio e alla detenzione degli stupefacenti è costante ed è quantomai capillare, articolandosi su due binari fondamentali: attività preventiva e informativa soprattutto nelle scuole nel corso degli incontri di sensibilizzazione che si terranno anche nell’anno scolastico in corso nel solco dell’ormai noto progetto sulla “cultura della legalità” e attività repressiva rivolta a chi detiene e spaccia stupefacente.

L’azione di contrasto ha infatti consentito di arrestare, solo nelle ultime tre settimane e a Castrovillari, ben 4 soggetti e a denunciarne a piede libero altri 3.

A inizi ottobre, un 32enne pregiudicato di Castrovillari e già affidato in prova ai servizi sociali, è stato denunciato poiché una perquisizione domiciliare consentiva ai militari di rinvenire alcuni grammi di eroina e un bilancino di precisione.

Il primo arresto invece è di un 23enne censurato di Castrovillari, sorpreso a cedere alcune dosi di hashish a un coetaneo del posto.

Il secondo soggetto arrestato, 54enne pregiudicato, è stato colto nel cedere alcuni flaconi di metadone ad altro assuntore del posto.

Il terzo uomo anch’esso arrestato, 33enne pregiudicato di Castrovillari, è stato perquisito presso la propria abitazione, ove sono stati sequestrati circa 13 grammi di cocaina suddivisi in 12 dosi.

L’ultimo arresto, in ordine di tempo, è di un noto pregiudicato 39enne che, fermato di notte alla guida della propria vettura, è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di eroina: la successiva perquisizione domiciliare consentiva di recuperare e sequestrare anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e oltre € 1500 in contanti.

E le ultime 2 denunce risalgono a pochissimi giorni fa, a carico di una giovanissima coppia residente a Castrovillari che nella propria abitazione nascondeva alcune dosi tra eroina e hashish e un bilancino di precisione.

Tutti i citati soggetti, in considerazione degli elementi raccolti, in virtù dell’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari e con il fondamentale coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, sono stati arrestati in flagranza ovvero deferiti in stato di libertà per detenzione e/o spaccio di sostanza stupefacente.

Al riguardo si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati, che sono da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.