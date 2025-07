Da inizi luglio 4 arresti dei Carabinieri di per detenzione e spaccio di stupefacenti

L’azione di contrasto dei Carabinieri al consumo, allo spaccio e alla detenzione degli stupefacenti è costante ed è quantomai capillare, articolandosi su due binari fondamentali: attività preventiva e informativa soprattutto nelle scuole nel corso dei numerosi incontri di sensibilizzazione avuti anche nell’anno scolastico appena concluso e attività repressiva rivolta a chi detiene e spaccia stupefacente.

L’azione di contrasto ha infatti consentito di arrestare, solo da inizi luglio e nel territorio della Compagnia Carabinieri di Castrovillari, ben 4 soggetti.

Il primo, 24enne incensurato di Lungro, trovato a casa con poco meno di 100 grammi di hashish e alcune piante di marijuana coltivate all’interno di una serra artigianale.

Il secondo soggetto, 60enne incensurato di Castrovillari, perquisito presso la propria abitazione, ove sono stati sequestrati oltre 100 grammi di hashish, 12 grammi di cocaina suddivisi in 11 dosi, bilancini di precisione e altro materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente.

Il terzo uomo, 31enne pregiudicato di Castrovillari, fermato nella propria casa con circa 150 grammi di marijuana, 2 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina e un bilancino di precisione.

L’ultimo arresto, in ordine di tempo, risale a ieri, di un noto pregiudicato 63enne di Altomonte, colto nel cedere alcuni flaconi di metadone a un giovane assuntore del posto: la successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare altri 18 flaconi di metadone, semi di canapa indiana e una piantina di marijuana.

Tutti e quattro i soggetti, in considerazione degli elementi raccolti, in virtù dell’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari e con il fondamentale coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, sono stati arrestati in flagranza per detenzione e/o spaccio di sostanza stupefacente.

Al riguardo si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati, che sono da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.