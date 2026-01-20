Cyberbullismo, ascolto e consapevolezza: Croce Rossa Italiana al fianco dei giovani e delle famiglie

Un incontro intenso, partecipato e profondamente umano si è svolto presso la Croce Rossa Italiana

– Comitato di Reggio Calabria promosso dallo stesso Comitato per conto della Dott.ssa Valentina

Barracato, Vicepresidente e Delegata dell’Obiettivo Inclusione Sociale in collaborazione con il

Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Un’iniziativa che ha confermato ancora una

volta il ruolo centrale della Croce Rossa Italiana non solo come a livello informativo, ma come

presidio educativo, sociale e culturale a tutela delle nuove generazioni.

L’evento, dedicato al delicato e quanto mai attuale tema del cyberbullismo, ha coinvolto ragazzi,

genitori, volontari ed esperti in un momento di confronto autentico, capace di andare oltre la

dimensione teorica per toccare corde emotive profonde. Sguardi attenti, silenzi carichi di

riflessione, domande spontanee e testimonianze sentite hanno restituito con forza la percezione di

quanto il bullismo digitale sia un fenomeno vicino, reale e spesso dolorosamente invisibile.

I giovani partecipanti hanno avuto l’opportunità di esprimere paure, dubbi ed esperienze personali,

sentendosi finalmente ascoltati, accolti e compresi. Parallelamente, i genitori hanno vissuto un

momento di significativa consapevolezza, comprendendo quanto il dialogo, la prevenzione e

l’educazione digitale rappresentino strumenti fondamentali per accompagnare i propri figli in

modo sicuro e responsabile nel mondo online.

In questo contesto si inserisce l’intervento del Dr. Antonio Luciano Battaglia, esperto analisi web,

bullismo e cyberbullismo e Intelligenza artificiale, intervenuto in qualità di rappresentante

dell’ufficio del Garante Metropolitano dell’infanzia e dell’adolescenza di RC, nella persona del Dr.

Emanuela Mattia, che ha offerto una lettura chiara e incisiva delle dinamiche legate al

cyberbullismo, analizzandone i rischi, le responsabilità e le strategie di prevenzione, anche alla luce

dell’evoluzione tecnologica e dell’impatto crescente dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana

dei più giovani.

Particolarmente significativo il clima emotivo che ha accompagnato l’intero incontro: un autentico

senso di comunità, nel quale nessuno si è sentito solo. Croce Rossa Italiana ha saputo creare uno

spazio sicuro, accogliente e rispettoso, dove ogni giovane, genitore e volontario, ha potuto

percepire la forza della condivisione, dell’ascolto e della vicinanza umana.

L’iniziativa si inserisce in una progettualità più ampia della Croce Rossa Italiana – Comitato di

Reggio Calabria, orientata a rafforzare le attività di prevenzione, formazione e sensibilizzazione sui

temi del disagio giovanile, dell’uso consapevole delle tecnologie e della tutela dei diritti

dell’infanzia e dell’adolescenza in collaborazione con quelle che sono le Istituzioni Territoriali.

Ancora una volta Croce Rossa Italiana ribadisce così la propria missione: proteggere, educare e

accompagnare, non solo nei momenti di emergenza, ma anche nelle sfide silenziose del nostro

tempo, come il cyberbullismo, che richiedono ascolto, competenza e soprattutto umanità,

attraverso un lavoro sinergico con le istituzioni locali, il Garante dei Diritti dell’Infanzia e

dell’Adolescenza e figure professionali qualificate come il Dr. Antonio Luciano Battaglia, in un’ottica

di responsabilità condivisa e tutela concreta delle nuove generazioni.

Un incontro che non si è concluso con un semplice applauso finale, ma che ha lasciato nei presenti

un segno profondo, fatto di maggiore consapevolezza, responsabilità condivisa e speranza perché

solo insieme è possibile trasformare la fragilità in forza e il dolore in opportunità di crescita.