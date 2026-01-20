Cyberbullismo, ascolto e consapevolezza: Croce Rossa Italiana al fianco dei giovani e delle famiglie
Gen 20, 2026 - redazione
Un incontro intenso, partecipato e profondamente umano si è svolto presso la Croce Rossa Italiana
– Comitato di Reggio Calabria promosso dallo stesso Comitato per conto della Dott.ssa Valentina
Barracato, Vicepresidente e Delegata dell’Obiettivo Inclusione Sociale in collaborazione con il
Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Un’iniziativa che ha confermato ancora una
volta il ruolo centrale della Croce Rossa Italiana non solo come a livello informativo, ma come
presidio educativo, sociale e culturale a tutela delle nuove generazioni.
L’evento, dedicato al delicato e quanto mai attuale tema del cyberbullismo, ha coinvolto ragazzi,
genitori, volontari ed esperti in un momento di confronto autentico, capace di andare oltre la
dimensione teorica per toccare corde emotive profonde. Sguardi attenti, silenzi carichi di
riflessione, domande spontanee e testimonianze sentite hanno restituito con forza la percezione di
quanto il bullismo digitale sia un fenomeno vicino, reale e spesso dolorosamente invisibile.
I giovani partecipanti hanno avuto l’opportunità di esprimere paure, dubbi ed esperienze personali,
sentendosi finalmente ascoltati, accolti e compresi. Parallelamente, i genitori hanno vissuto un
momento di significativa consapevolezza, comprendendo quanto il dialogo, la prevenzione e
l’educazione digitale rappresentino strumenti fondamentali per accompagnare i propri figli in
modo sicuro e responsabile nel mondo online.
In questo contesto si inserisce l’intervento del Dr. Antonio Luciano Battaglia, esperto analisi web,
bullismo e cyberbullismo e Intelligenza artificiale, intervenuto in qualità di rappresentante
dell’ufficio del Garante Metropolitano dell’infanzia e dell’adolescenza di RC, nella persona del Dr.
Emanuela Mattia, che ha offerto una lettura chiara e incisiva delle dinamiche legate al
cyberbullismo, analizzandone i rischi, le responsabilità e le strategie di prevenzione, anche alla luce
dell’evoluzione tecnologica e dell’impatto crescente dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana
dei più giovani.
Particolarmente significativo il clima emotivo che ha accompagnato l’intero incontro: un autentico
senso di comunità, nel quale nessuno si è sentito solo. Croce Rossa Italiana ha saputo creare uno
spazio sicuro, accogliente e rispettoso, dove ogni giovane, genitore e volontario, ha potuto
percepire la forza della condivisione, dell’ascolto e della vicinanza umana.
L’iniziativa si inserisce in una progettualità più ampia della Croce Rossa Italiana – Comitato di
Reggio Calabria, orientata a rafforzare le attività di prevenzione, formazione e sensibilizzazione sui
temi del disagio giovanile, dell’uso consapevole delle tecnologie e della tutela dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza in collaborazione con quelle che sono le Istituzioni Territoriali.
Ancora una volta Croce Rossa Italiana ribadisce così la propria missione: proteggere, educare e
accompagnare, non solo nei momenti di emergenza, ma anche nelle sfide silenziose del nostro
tempo, come il cyberbullismo, che richiedono ascolto, competenza e soprattutto umanità,
attraverso un lavoro sinergico con le istituzioni locali, il Garante dei Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza e figure professionali qualificate come il Dr. Antonio Luciano Battaglia, in un’ottica
di responsabilità condivisa e tutela concreta delle nuove generazioni.
Un incontro che non si è concluso con un semplice applauso finale, ma che ha lasciato nei presenti
un segno profondo, fatto di maggiore consapevolezza, responsabilità condivisa e speranza perché
solo insieme è possibile trasformare la fragilità in forza e il dolore in opportunità di crescita.