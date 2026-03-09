Curtoni vince il SuperG in Val di Fassa, Zenere terza

VAL DI FASSA (ITALPRESS) – Elena Curtoni si prende il superG in Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025/2026. La 35enne di Morbegno taglia il traguardo con il tempo di 1’29″07 e centra una vittoria, la quarta in carriera, che mancava dal 16 dicembre 2022 (discesa St.Moritz). Seguono la norvegese Kajsa Vichoff Lie (+0″26) e la sorprendente Asja Zenere, terza a 0″27 con il pettorale numero 33 e al primo podio in carriera in Coppa del Mondo. In top ten anche le altre azzurre Laura Pirovano, ottava a 0″46, e Sofia Goggia, nona a 0″64. A punti Roberta Melesi, 12esima a 0″75, e Sara Allemand, 26esima a 1″91. Fuori dalla top 30 Sara Thaler (+2″46), Nicol Delago (+2″48) e Ilaria Ghisalberti (+2″52).

