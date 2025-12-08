Curinga (CZ) – Rinnovata la tradizionale deposizione della corona all’Immacolata

Nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Lamezia Terme, congiuntamente al Funzionario Ispettore Antincendio Settimio Grilloni, hanno preso parte alla tradizionale cerimonia di deposizione di una corona di fiori ai piedi della statua di Maria Santissima Immacolata, nel comune di Curinga (CZ).

Alla cerimonia hanno presenziato il Sindaco di Curinga, dott. Elia Pallaria, i membri della Confraternita dell’Immacolata e numerosi fedeli. Sul sagrato della chiesa di Maria Santissima Immacolata, il parroco Don Angelo Cerra ha impartito la benedizione alla corona di fiori, successivamente deposta dai Vigili del Fuoco ai piedi della statua collocata sulla sommità della chiesa.

Anche quest’anno l’evento ha rappresentato un momento di intensa partecipazione e raccoglimento da parte della comunità di Curinga, che si è riunita nella piazza antistante la chiesa per assistere alla cerimonia nell’ambito dei festeggiamenti mariani.