Cuore e passione fuori, porte chiuse dentro: la Gioiese sogna il rilancio

DI CLEMENTE CORVO

la Gioiese ieri ha avuto una giornata veramente difficile , nonostante la grande passione e dedizione dei tifosi. La sconfitta per 4 – 1 nel derby contro la Palmese è stata netta, ma è importante notare che la squadra ha mostrato volontà e impegno, specialmente nel primo tempo.

La nuova presidenza della Gioiese sta lavorando per acquisire nuovi giocatori, ma è fondamentale che questi siano valutati e selezionati con cura. Non basta solo acquistare giocatori, ma è importante capire se possono realmente contribuire al successo della squadra.

Oggi, è facile trovare procuratori che offrono calciatori di ogni nazionalità e ruolo, ma non è questo il punto. Il punto è trovare calciatori idonei, che possano dare rilevanza agli obiettivi della società e adattarsi ai moduli preferiti dall’allenatore. Non si tratta solo di tesserare giocatori, ma di costruire una squadra coesa e competitiva.

I tifosi della Gioiese, come sempre, sono stati un grande sostegno per la squadra. Nonostante lo stadio non fosse abilitato alla presenza degli spettatori, hanno seguito la partita con grande passione e dedizione, anche sotto una pioggia torrenziale, all’esterno della recinzione dello stadio, attraverso l’inferriata di recinzione. Sì, è incredibile! Hanno visto parte dell’incontro in quelle condizioni estreme, dimostrando una fedeltà e una passione senza pari.

Questo è un esempio di “amor patrio” sportivo, come dice il detto “il cuore è la fonte di tutte le virtù e la virtù più grande è l’amore”. I tifosi della Gioiese sono stati un vero esempio di dedizione e passione per la loro squadra.

Siamo arrivati ormai alla undicesima giornata del girone di andata, quasi praticamente alla fine del girone di andata, e lo stadio polivalente Pasquale Stanganelli di Gioia Tauro ancora resta non abilitato alla presenza del pubblico, neanche ai 200 posti che potrebbero essere utilizzati secondo normative prefettizie. È davvero incredibile che non si sia ancora fatto nulla per risolvere questo problema.

Nota positiva: i tifosi della Gioiese sono stati fantastici!

Nota negativa: lo stadio polivalente Pasquale Stanganelli ancora non è abilitato alla presenza degli spettatori e la squadra deve essere notevolmente rinforzata.