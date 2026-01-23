Cultura della legalità e memoria civile: a Rosarno l’incontro promosso dall’Associazione Cosimo Giuseppe Fazio

Presso l’Istituto Comprensivo Scopelliti Green di Rosarno si è svolto un importante evento dedicato alla diffusione della cultura della legalità, del rispetto e del senso del dovere, promosso dall’Associazione Cosimo Giuseppe Fazio nell’ambito delle attività educative rivolte alle scuole.

Per il secondo anno consecutivo, l’Associazione è stata accolta nella nostra città e in un plesso scolastico di Rosarno, a conferma del forte legame instaurato con la comunità scolastica e con il territorio. Un progetto di grande valore civico e formativo che, anche quest’anno, prevede il conferimento di tre borse di studio agli studenti.

Particolarmente significativo il riferimento all’esperienza dello scorso anno: a seguito della calorosa accoglienza ricevuta durante il primo evento svolto nelle scuole di Rosarno, l’Associazione ha deciso di istituire il “Premio Accoglienza”, conferendolo all’Istituto scolastico ospitante e alla città di Rosarno, come segno di riconoscenza per l’ospitalità e la partecipazione dimostrate. Anche in questa edizione l’evento ha registrato una partecipazione sentita e un’accoglienza altrettanto significativa.

I saluti istituzionali sono stati portati dal Vicesindaco Teodoro De Maria, insieme all’Assessore Arturo Lavorato.

Un sentito ringraziamento va al Presidente dell’Associazione, Antonino Fazio, figlio di Cosimo Giuseppe Fazio, per il costante impegno e la testimonianza portata avanti nel nome del padre. Particolarmente toccante è stata anche la presenza della vedova di Cosimo Giuseppe Fazio, che ha contribuito a rendere l’incontro ancora più intenso e carico di significato.

All’evento ha preso parte anche la Tenenza dei Carabinieri di Rosarno, con una propria rappresentanza guidata dal Luogotenente Sandro De Bellis, a testimonianza della costante vicinanza dell’Arma dei Carabinieri ai percorsi educativi e ai valori della legalità promossi nelle scuole.

Un ringraziamento speciale va al Dirigente scolastico, professor Giuseppe Eburnea, per la sensibilità dimostrata e per aver accolto e sostenuto con convinzione l’iniziativa, nonché al corpo docente che ha accompagnato gli studenti in questo percorso.

Un plauso particolare, infine, ai ragazzi e agli studenti che hanno partecipato con attenzione ed entusiasmo all’incontro e che, con grande sensibilità, hanno donato alla famiglia Fazio una scultura realizzata da loro, consegnata insieme alla Prof.ssa Cacciola come gesto simbolico di gratitudine, memoria e partecipazione attiva.

L’iniziativa si conferma così un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola, istituzioni e associazioni, con l’obiettivo comune di formare cittadini consapevoli, responsabili e attenti ai valori fondamentali della convivenza civile.