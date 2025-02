Cultura del libro. A Taurianova 1.500 piccoli appassionati di lettura grazie alle storie di “Coccole Books”

1500 tra ragazzi e bambini, dai 3 ai 14 anni o giù di lì, uditori e lettori curiosi di parole ed illustrazioni colorate; 10 autori con le loro piccole grandi storie capaci di far riflettere sui grandi temi come il cyberbullismo. Sono, questi, alcuni dei numeri dello straordinario successo registrato in occasione di TAURIANOVA: DUE MARI E TANTEMILA STORIE. FESTA DEL LIBRO, la tre giorni di incontri e iniziative che ha visto protagonista anche Coccole Books.

CRESCONO COLLABORAZIONI, ORA ANCHE SUL SET CINEMATOGRAFICO

Ad esprimere soddisfazione per l’energia, l’attenzione e la curiosità registrata in occasione dell’evento ospitato dalla Capitale del Libro 2024 e promosso in collaborazione con l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Rocco Biasi e fortemente voluto dall’assessore alla cultura Maria Fedele, sono Ilario Giuliano e Daniela Valente della casa editrice indipendente di Belvedere Marittimo che nei mesi scorsi è stata anche protagonista di una singolare collaborazione artistica: i volumi di Coccole Books sono comparsi nelle riprese del film IO E TE DOBBIAMO PARLARE diretto da Alessandro Siani e con Leonardo Pieraccioni.

CARTA, INCHIOSTRO E CREATIVITÀ PER DIRE NO AL BULLISMO

Michele Ruffino, 17enne di Rivoli; Amy Everett, 14enne australiana e Andrea Spezzacatena al quale è dedicato il film Il ragazzo dai pantaloni rosa. Giovanissime vittime di bullismo e cyberbullismo, nelle pagine di CARO AMICO TI SCRIVO, diventano i destinatari di pensieri e riflessioni degli studenti dell’Istituto Comprensivo Sofia Alessio – Contestabile – Monteleone – Pascoli di Taurianova. L’antologia di lettere curata dalla scrittrice, avvocato e mediatrice familiare Mariarosa Raso è stata presentata, alla presenza del dirigente scolastico dirigente scolastico Maria Teresa Muscolino, in occasione della tre giorni e ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell’intero evento.

UN ESERCITO DI AUTORI ALLA FESTA DEL LIBRO

Da Teresa Porcella a Pino Pace, da Sergio Rossi a Anna Vivarelli, passando da Guido Quarzo a Chiara Segre, Marco Dazzano, Sergio Badino, Riccardo Francaviglia e Daniela Valente, quest’ultima protagonista dell’incontro di formazione destinato a docenti ed educatori, Perché i libri per bambini sono una cosa serissima. Durante la tre giorni ci sono state numerose interazioni con le famiglie che hanno partecipato ad eventi ed incontri. Si è svolta anche la piccola fiera dell’editoria per ragazzi, all’interno del più ampio evento Taurianova Capitale del libro, con la partecipazione delle scuole cittadine. È stata un’occasione per dare risalto a tante case editrici e presentare nuovi libri.

OLIMPIADI DEL LIBRO, È UFFICIALMENTE PARTITO IL FESTIVAL PIÙ LUNGO CHE C’È

È partita ufficialmente l’edizione 2025 delle Olimpiadi del Libro, il festival più lungo che c’è che si concluderà a giugno e che coinvolgerà 20 mila studenti tra scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e, da quest’anno anche il biennio delle scuole superiori; oltre 40 scuole e 25 autori.

PREMIO GIGANTE DELLE LANGHE 2025, COCCOLE BOOKS IN CORSA

Tra i finalisti della 23esima edizione del Premio di letteratura per ragazzi Il gigante delle Langhe, c’è anche un testo edito da Coccole Books: Sorella di cuore di Sarah Pellizzari Rabolini. Il nome del vincitore si conoscerà martedì 18 marzo in occasione della cerimonia di premiazione che sarà ospitata nella Chiesa del Convento di San Francesco di Cortemilia, in provincia di Cuneo.