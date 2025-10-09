Crotone, menzione speciale all’ammiraglio Agostinelli

Oggi 9 ottobre, nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino”, il Comune ha conferito la Menzione Speciale all’ammiraglio Andrea Agostinelli, già alla guida dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio. Il riconoscimento valorizza l’impulso dato alla programmazione e cantierizzazione degli interventi sullo scalo crotonese, l’attenzione alla sicurezza e funzionalità delle banchine, il dialogo costante con istituzioni e operatori, nonché la spinta alla crescita dei traffici e alle opportunità per diporto, pesca e crocieristica nel quadro del sistema portuale calabrese. Giungano all’ammiraglio anche i complimenti del nostro quotidiano Approdo Calabria.