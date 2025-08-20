Crotone, gravissimo incidente, 8 i feriti tra cui due bambini

Incidente stradale sulla SS106 – Crotone uscita Nord

Crotone, 20 agosto 2025 – Dalle ore 19:30 circa una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone, sede centrale, è intervenuta per un grave incidente stradale verificatosi lungo la Strada Statale 106, all’uscita Nord della città. Nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro veicoli: una Mercedes GLC 300 con tre persone a bordo, tra le quali una ferita e trasferita in ospedale; una Hyundai Kona con il solo conducente, anch’egli condotto presso una struttura ospedaliera; una Toyota Corolla con due adulti e due bambini che, fortunatamente, non hanno riportato conseguenze; e un furgone Iveco, il cui conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

A seguito dell’incidente, la SS106 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia nel tratto interessato, per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di viabilità. L’azione dei Vigili del Fuoco si è concentrata sulla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e sull’assistenza generale nell’area dell’impatto.