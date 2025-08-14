Crosetto “Zelensky sa quale mediazione sarà costretto a siglare”

ROMA (ITALPRESS) – “Zelensky sa qual è la linea rossa che non può valicare. Il suo dovere necessario è difendere la libertà dell’Ucraina per l’oggi e per il futuro. Sarà uno Stato sovrano quando avrà certezza di un territorio, quando sarà in grado di difendersi e di riportare a casa gli ucraini fuggiti all’estero. Zelensky conosce il suo obiettivo e le mediazioni che sarà costretto a siglare”. Lo dice il ministro della Difesa Guido Crosetto, in una intervista al Corriere della Sera in vista del vertice di domani in Alaska. “Nessuna scelta può essergli imposta da Trump, da Putin, dalla Ue e da nessun altro -aggiunge – Ma Zelensky sa che dopo tre anni di guerra gli obiettivi che si era posto devono essere cambiati, non può ottenere tutto, deve mediare tra quel che sarebbe giusto e quel che è accettabile”.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).