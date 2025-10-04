Crosetto “Dobbiamo essere ottimisti e fiduciosi per situazione a Gaza”

Questa mattina,in occasione della XXXIV Giornata Nazionale del Dializzato, il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha ospitato il convengo dell’Associazione Nazionale Emodializzati (ANED) il cui focus era: “Migliorare le cure e garantire i diritti dei malati di rene e di tutti i trapiantati”. Molti gli interventi e gli spunti di riflessione sul tema delle […]