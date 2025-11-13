Crisi alla Gioiese: Pulimeni si dimette, il futuro della squadra è incerto

DI CLEMENTE CORVO

La notizia delle dimissioni di Nicola Pulimeni da presidente della Polisportiva Gioiese ha scosso la comunità sportiva locale. Pulimeni aveva lavorato duramente per portare avanti la squadra, ma la mancanza di sponsor e aiuti economici lo ha costretto a prendere questa decisione.

La prossima partita è prevista a Soriano, e la squadra dovrà affrontare un avversario difficile senza un rappresentante sociale chiaro.

Il futuro della Gioiese

La domanda ora è chi sarà il nuovo rappresentante sociale della squadra e come sarà gestita la società. La Gioiese dovrà trovare rapidamente una soluzione per garantire la continuità della squadra e affrontare le sfide del campionato .

Possibili scenari

– Il sindaco di Gioia Tauro potrebbe nominare un commissario ad acta per gestire la società fino a quando non verrà trovato un nuovo presidente.

– La squadra potrebbe essere rilevata da un nuovo gruppo di imprenditori locali che potrebbero investire nella società.

– La Gioiese potrebbe essere costretta a ritirarsi dal campionato se non verrà trovata una soluzione adeguata.

Speriamo che la situazione si risolva presto e che la Gioiese possa continuare a giocare nel campionato di ECCELLENZA.

È probabile che le dimissioni di diversi giocatori e la pesante sanzione da parte della Fifa abbiano contribuito alla decisione di Nicola Pulimeni di dimettersi da presidente della Polisportiva Gioiese. La situazione della squadra era già critica, e questi eventi hanno probabilmente reso ancora più difficile la gestione della società.

La situazione si aggrava

La Gioiese si trova ora in una situazione molto difficile, con la squadra che rischia di non essere in grado di completare il campionato. La mancanza di giocatori e la sanzione della Fifa hanno creato un clima di incertezza e di preoccupazione tra i tifosi e la comunità sportiva locale.

Cosa succederà adesso?

La palla passa ora al sindaco di Gioia Tauro e alle autorità competenti, che dovranno trovare una soluzione per salvare la Polisportiva Gioiese e garantire la continuità della squadra. Speriamo che si possa trovare una soluzione rapida e efficace per evitare il peggio.