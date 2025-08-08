Crediti di imposta ottenuti indebitamente per abuso sul superbonus in Calabria, sequestro di oltre 3 milioni di euro

Nei giorni scorsi, la Compagnia della Guardia di Finanza di Soverato ha dato esecuzione ad un

sequestro preventivo di crediti d’imposta per oltre 3 milioni di euro, ritenuti indebitamente

ottenuti attraverso un presunto abuso delle misure superbonus, disposto dal Gip presso il

Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura di Catanzaro.

Agli indagati è stata contestata la perpetrazione di una serie di truffe aggravate per il

conseguimento di erogazioni pubbliche

I fatti oggetto di contestazione riguardano una serie di committenze per lavori di riqualificazione

di immobili situati nelle regioni Calabria, Sicilia e Campania.

La complessa attività di indagine svolta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Soverato,

coordinata dalla locale Procura, ha avuto inizio dopo la denuncia dei proprietari di un complesso

residenziale sito nel soveratese, per poi allargarsi a ulteriori immobili per i quali una società

romana aveva acquisito crediti di imposta si è incentrata sull’indebita acquisizione di crediti

d’imposta in ambito edilizio, con particolare riguardo a lavori di efficientamento energetico e

riduzione del rischio sismico.

Le indagini incentrate sull’analisi della documentazione amministrativa e l’analisi forense degli

apparati informatici sequestrati agli indagati hanno consentito di delineare – nella fase delle

indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la

difesa – che i lavori commissionati ad un General Contractor di Roma non sono mai iniziati e/o

in parte abbandonati dopo le prime fasi, causando ingenti danni ai proprietari degli immobili, e

che pertanto la società capitolina avrebbe asseverato crediti per lavori inesistenti.

Si evidenzia che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano

alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni

sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento

pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato

a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con

sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.