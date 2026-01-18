Cosenza, rapina alla banca di Rogliano finiscono in manette gli autori

Nelle primissime ore della giornata odierna
18 gennaio 2026 i carabinieri del
Comando Provinciale di Cosenza
e della Compagnia di Rogliano
hanno dato esecuzione al decreto emesso dal Pubblico Ministero della Procura di Cosenza, di fermo di indiziato di delitto nei confronti di un soggetto indagato per
concorso nel furto pluriaggravato consumato in data 17 gennaio 2026 presso lo sportello ATM dell’Istituto Banca Centro Calabria filiale di Santo Stefano di Rogliano
.
In particolare all’esito delle immediate attività di indagine coordinate dalla Procura di Cosenza e svolte dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Rogliano, la Procura della Repubblica di Cosenza,emetteva il decreto di fermo di indiziato del delitto nei confronti del soggetto per il quale sono emersi, a parere del P.M., gravi indizi quale concorrente nel fatto, sulla base degli elementi acquisiti,allo stato, che necessitano della successiva verifica processuale nella fase di convalida del fermo da parte del GIP e nel contraddittorio con la difesa.
Il procedimento per le ipotesi di reato è attualmente nella fase delle indagini preliminari e in particolare della convalida del Fermo di indiziato di delitto da parte del giudice per le indagini preliminari.